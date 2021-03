Senna (41) hat Joachim Llambis (56) erbarmungslose Art zu spüren gekriegt! In der gestrigen Let's Dance-Show war der strenge Juror ganz und gar nicht begeistert von der Leistung der Sängerin, die einen Jive mit Robert Beitsch (29) performt hatte – daraus machte Llambi auch kein Geheimnis: Er betonte, dass er nichts Positives zu ihrer Darbietung sagen könne und gab ihr am Ende auch nur zwei Punkte dafür. Dieses schonungslose Urteil war selbst für die knallharte Senna zu viel: Im Netz zeigte sie sich hinterher total geknickt...

In ihrer Instagram-Story meldeten sie und und ihr Mentor Robert sich direkt nach ihrem Auftritt zu Wort. "Ihr habt das Urteil von der Jury gehört... bei mir sind auch schon Tränen geflossen", gab Senna zu. Tatsächlich sieht man hier auch trauriges Glitzern in ihren Augen. Doch ihr Profi-Tanzpartner verteidigte sie: "Leute, sie hat so einen schweren Jive getanzt! Sie hat so Gas gegeben! [...] Sie hat so viel Potenzial, ich schwöre, wir brauchen noch zwei drei, Shows... Ich muss sie halt aufbauen!"

Am Ende appellierte der Choreograf an ihre Fans, trotzdem für sie anzurufen – was offenbar auch funktioniert hat: Senna und Robert mussten zwar zittern, sind aber eine Runde weitergekommen! Stattdessen mussten Model Kim Riekenberg (26) und ihr Partner Pasha Zvychaynyy das Parkett räumen. "Es war eine superschöne Zeit und es sind gleichzeitig auch Freudentränen, denn man hat hiermit so viel gewonnen. Danke an Pasha und danke, dass wir dabei sein durften", resümierte sie hinterher auf Instagram.

