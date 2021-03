Bei First Dates Hotel fand Kandidat Philip Dumstrei nicht sein Perfect Match – doch wie geht es dem Blogger heute damit? In einer der vergangenen Folgen reiste der Hamburger mit seiner besten Freundin Nele Wüstenberg in die Flirt-Bleibe nach Kroatien. Gemeinsam wollten die BFFs dort ihre große Liebe finden. Doch weder bei Philip noch bei Nele machte es Klick. Mit Promiflash hat der Brillenträger nun über seine Erfahrungen bei der Vox-Datingshow gesprochen!

Für Philip ging es auf ein Date mit Marlon Charus – doch schon von der ersten Minute an war ihm klar, dass der Vibe zwischen ihnen einfach fehlte. "Wir haben uns super verstanden, aber eben nur auf der Friendzone", stellte Philip im Promiflash-Interview klar. Was ihm bei seinem Gegenüber gefehlt habe? "Gestört hat mich nichts, wir hatten super interessante und tolle Gespräche. Nur brauche ich einen größeren, männlichen, starken Mann mit einer Schulter zum Anlehnen und den braucht er, denke ich, auch eher", schloss er ab.

Kontakt hat er mit seinem Datepartner tatsächlich immer noch ab und an – aber eben nur auf freundschaftlicher Basis: "Wir verstehen uns wie auch in der Zeit beim Dreh sehr gut." Warum Philip nicht ohne seine beste Freundin Nele zu dem Flirtformat hatte reisen können? "Wir wissen alles übereinander und machen alles zusammen. 'First Dates Hotel' war das einzige Format, was infrage kam, wo wir zusammen hinreisen können, um beide einen Mann zu finden, also dachten wir, warum nicht einfach das Abenteuer zu zweit wagen", erzählte er. Gegen eine weitere Datingshow-Teilnahme hat Philip übrigens nichts einzuwenden – solange das Konzept zu ihm passe!

Privat Philip Dumstrei und Nele Wüstenberg, "First Dates Hotel"-Kandidaten 2021

Instagram / marlon.charus Marlon Charus, "First Dates Hotel"-Kandidat 2021

Instagram / mr.dmstrei Philip Dumstrei in Kroatin

