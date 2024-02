Match? Heiße Küsse bei "First Dates Hotel"-Anna und Florian!

Haben sich da etwa zwei gefunden? Bei Roland Trettls (52) Dating-Format First Dates Hotel checken auch in dieser Staffel wieder liebeshungrige Singles ein, darunter auch Anna und Florian. Die beiden hatten in der zweiten Folge ihr erstes Date, lernten sich schon etwas kennen und verstanden sich offenbar gut. Das gewünschte zweite Treffen folgt nun in dieser Woche. Zwischen Anna und Florian funkt es ordentlich!

Vor traumhafter Kulisse kommen sich die Blondine und ihr Auserwählter in einer Bucht auf Mallorca näher und gehen mit einem leidenschaftlichen Zungenkuss auf Tuchfühlung. Nach ihrem Date entscheiden sich die beiden für eine gemeinsame Nacht in der Golden Suite, in deren Whirlpool die Fortsetzung der Zärtlichkeiten folgt – doch ist es bei ihnen mehr als nur ein heißer Flirt?

Die 31-Jährige mochte seinen Bart, er ihre verrückte Art – für ein weiteres Kennenlernen in Deutschland reichte es allerdings nicht. "War eine schöne Zeit mit ihr, aber der Funke ist halt nicht übergesprungen", ließ der Soldat am Ende der dritten Folge das Kennenlernen Revue passieren. "Es war trotzdem eine wunderschöne Zeit", meinte die Maler- und Lackiererin.

