Dann laufen die neuen Folgen von "First Dates Hotel" im TV

Roland Trettl (53) ist durch die Blind-Datingshow First Dates - Ein Tisch für zwei ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Aber auch im Ableger der Sendung First Dates Hotel ist der TV-Koch mit von der Partie und bei den Fans total beliebt. Für sie gibt es jetzt eine freudige Nachricht: Schon in wenigen Wochen startet die Sendung mit insgesamt acht neuen Folgen immer montags zur Primetime – und auch Roland ist wieder dabei. Los geht es ab dem 24. Februar 2025 auf Vox.

Die sechste Staffel der Show findet wieder auf Mallorca statt. Auf der Lieblingsinsel der Deutschen können sich die Singles entspannt näher kennenlernen – und eventuell ihr perfektes Match finden. Aber wer mischt in diesem Jahr mit? Unter anderem sind die 37-jährige Jenny aus Korschenbroich und der 43-jährige Patentanwalt Jochen aus München mit dabei. Aber auch Online-Redakteurin Laura, Koch Benjamin, Handelsvertreter Björn und Serviceassistentin Susanne suchen nach der großen Liebe. Abgerundet wird der Cast mit dem 57-jährigen Verkäufer Oliver, der 23-jährigen Xenia aus München sowie Arnsberger Max, der als Berufskraftfahrer arbeitet.

Ob es auch in diesem Jahr wieder die eine oder andere Überraschung gibt, wird sich zeigen. In der letzten Staffel kam es zum Beispiel zu einem Wiedersehen unter alten Bekannten. Kandidatin Elissia und Single Phillipp trafen nämlich schon vor "First Dates Hotel" aufeinander. "Ich kenn' dich doch! Ich brauche einen Schnaps! Ich bin geschockt", lachte die Kosmetikerin, als sie auf ihr Date traf. Sie und ihr Gegenüber hatten schon vorab Kontakt miteinander – und zwar auf Social Media.

VOX Roland Trettl vorm First Dates-Hotel

RTL Elissia und Phillipp bei "First Dates Hotel", März 2024

