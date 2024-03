Bald checken wieder neue Singles bei "First Dates Hotel" ein

Es wird wieder fleißig gedatet! Die diesjährige Staffel von First Dates Hotel neigt sich dem Ende zu. Noch eine Folge lang werden Moderator Roland Trettl (52) und sein Team romantische Dates für die Hotelgäste vorbereiten. So viel sei schon mal verraten: Die Fans der Datingshow werden ganz schön auf ihre Kosten kommen. Denn wie RTL vorab verrät, wird sich nicht nur ein Paar für ein zweites Date entscheiden. Die finale Folge der Staffel hält noch eine weitere Überraschung parat: Am Ende der Sendung lässt Roland die Katze aus dem Sack: "Wir sehen uns nächstes Jahr wieder – hier im 'First Dates Hotel'." Damit steht fest, dass es eine sechste Staffel der Datingshow geben wird.

Und nicht nur die Dating-Geschichten sorgen für Glücksgefühle: Der Sender kann sich auch mächtig über die Quotenerfolge der Sendung freuen. Denn wenn Roland in das Liebeshotel einlädt, möchten sich das viele nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt verfolgten 7,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen beziehungsweise 8,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen die bisherigen sieben Folgen der diesjährigen Staffel, wie der Sender offiziell mitteilte.

Bereits seit 2018 begleitet Gastgeber Roland in der Sendung First Dates - Ein Tisch für zwei Singles bei ihren Blind-Dates. Offensichtlich spielt der 52-Jährige gerne Amor: Im Jahr 2020 kam dann das Format "First Dates Hotel" hinzu. Anders als beim Vorgängerformat ist die Liebesreise der Singles nicht nur auf ein Abendessen beschränkt. Wenn es beim ersten Treffen funkt, können die Turteltauben ihren Aufenthalt verlängern. Ob in Rolands privatem Leben wohl bald auch jemand für ihn den Liebesboten spielen wird? Immerhin gab der Starkoch erst im vergangenen Jahr die Trennung von seiner Ex-Frau bekannt und gilt seither als Single.

RTL / Stefan Gregorowius Das Team von "First Dates - Ein Tisch für zwei"

Instagram / roland_trettl Roland und Dani Trettl im April 2021

