Diese "First Dates Hotel"-Teilnehmer kannten sich bereits!

Elissia und Phillipp kannten sich schon vor ihrer Teilnahme bei First Dates Hotel! In der aktuellen Folge können die beiden ihre Überraschung vor Roland Trettl (52) kaum verbergen und fangen sofort an zu lachen. "Ich kenn dich doch! Ich brauche einen Schnaps! Ich bin geschockt", kichert die Kosmetikerin, als sie auf ihr Date trifft. Vor wenigen Monaten hatten die zwei nämlich bereits Kontakt auf Social Media und schrieben sich einige Male. Das Ganze verlief sich jedoch und es herrschte bald Funkstille. "Keiner ist dem anderen irgendwie entgegengekommen", erklärt der 28-Jährige den Grund dafür, warum es nicht zu mehr kam.

Beim zweiten Anlauf scheint es zwischen den beiden dann aber so richtig zu funken! Während ihres Dates strahlen die Turteltauben über beide Ohren und scherzen miteinander. "Ich hatte das schon lange nicht mehr, dass ich mich auf Anhieb so gut mit einer Person verstanden habe!", schwärmt die 26-Jährige und auch Phillipp macht der Beauty einige Komplimente. "Elissia ist eine Granate!" Schwärmt der 28-Jährige und fügt hinzu: "Elissia und ich sind meiner Meinung nach ein Perfect-Match. Also da habt ihr echt gute Arbeit geleistet!"

Doch nicht nur für den Beau scheint es gut zu gelaufen zu sein, sondern auch bei seiner Schwester Olla, die ebenfalls als Teilnehmerin an dem Format teilgenommen hatte, funkte es mit Frank. Voller Freude verkündet sie gemeinsam mit Phillipp: "'First Dates Hotel' war ein richtiger Erfolg hier mit meinem Bruder zusammen!" Denn nicht nur zwischen der 30-Jährigen und Frank kam es privat zu weiteren Treffen, auch bei Elissia und ihrem Bruder brach der Kontakt nicht ab. Die Blondine verkündet happy in einer Videobotschaft: "Der Phillipp und ich haben uns nach der Show direkt weiter gedatet. Ich war ihn besuchen und er ist zu mir nach Stuttgart gekommen! Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden!"

Anzeige Anzeige

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Olla und Frank, "First Dates Hotel" im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Elissia und Phillipp ein Paar werden? Ja! Ich denke, dass es bald dazu kommt. Nee, ich glaube, dass daraus nichts Ernstes wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de