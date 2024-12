"Golden Bachelor"-Britta suchte schon mal im TV nach Liebe

Britta versucht aktuell ihr Glück und buhlt um das Herz des ersten deutschen Golden Bachelors. Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass die 60-Jährige im Fernsehen nach der Liebe sucht: Britta dürfte den Datingshow-Fans von ihrer Teilnahme an First Dates Hotel bekannt sein! "Ich heiße Britta, bin 59 Jahre jung und lebe in der wunderschönen Stadt Braunschweig", stellte sie sich zu Beginn des Jahres vor und betonte: "Ich möchte mich verdammt noch mal verlieben, weil das ist ein schönes Gefühl, das ich glaube, verdient zu haben, mal wieder zu haben." Vor allem habe sie mal wieder die Schmetterlinge im Bauch fühlen wollen.

Die Liebesreise auf Mallorca ging für die Braunschweigerin jedoch nicht wie erhofft aus. Das Blind Date mit Peter verlief gut – die zwei konnten sogar eine Gemeinsamkeit feststellen, doch war es das im Prinzip auch schon wieder. "Lieber Peter, ich möchte kein zweites Date, weil dieser Funke bei mir nicht übergesprungen ist, und der ist verdammt mega wichtig", erklärte Bärbel dem 59-Jährigen den Stand der Dinge. Man müsse sich mit dem Richtigen an der Seite alles mit ihm vorstellen können – doch das konnte sie "leider nicht". "So sehr ich mir das auch gewünscht habe, aber es ist nicht passiert", gab sie zu verstehen.

Die Suche nach der Liebe hat die Krankenkassenfachangestellte aber dennoch nicht aufgegeben: Auf ein Neues startet sie nun bei "Golden Bachelor" durch und buhlt um das Herz des 73-jährigen Rosenkavaliers Franz Stärk. Da ist sie jedoch nicht die einzige: Zu Beginn versuchten ganze 17 weitere Single-Damen ihr Glück. Mittlerweile sind jedoch nur noch 16 im Rennen – und der Kampf wird nicht leichter.

VOX Roland Trettl vorm First Dates Hotel

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

