Sehbehindert: Findet Lena bei "First Dates Hotel" die Liebe?

Lena macht sich auf die Suche nach der großen Liebe, ohne diese sehen zu können! Die 29-Jährige möchte bei First Dates Hotel den Partner fürs Leben finden. Eine Sache unterscheidet die Beauty dabei von den anderen Kandidaten der Sendung – denn die Blondine ist blind und verfügt nur über fünf Prozent Sehkraft. Die Sehbehinderung hat die Nordrhein-Westfälin bereits seit ihrer Geburt – das hindert sie aber nicht daran, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen: "Meine Sehbehinderung schränkt mich fast gar nicht mehr ein. Wenn es mal der Fall ist, dass ich etwas nicht sehe oder nicht kann, dann frage ich nach Hilfe!"

Show-Host Roland Trettl (52) ist total begeistert von der jungen Frau – und wie geht es ihrem Datepartner? "Eine Datingpartnerin zu haben, die nicht sehen kann, ist ein krasses Gefühl", gibt Alex direkt zu Beginn zu – schwärmt anschließend aber: "Sie hat ein sehr gutes Äußeres, sie hat ein schönes Lächeln!" Beim Dinner unterhalten sich die beiden dann angeregt und der 28-Jährige kann Lena vor allem mit seiner Hilfsbereitschaft und Umsicht von sich überzeugen. Am Ende stellt sich die große Frage: Wollen die beiden ein zweites Date? "Ich hätte mir ein zweites Date mit Lena gut vorstellen können, weil wir uns sehr ähnlich sind. Aber durch ihre Sehbehinderung, das würde mich selbst mitnehmen, das beschäftigt mich die ganze Zeit... Ich habe da viel Respekt vor, nimm mir das nicht böse!", stottert Alex. Lena zeigt dafür viel Verständnis.

Bei Lena und Alex hat es nicht gefunkt – bei vielen anderen Duos von "First Dates Hotel" sah das in den vergangenen Jahren aber anders aus. In der aktuellen Staffel knisterte es unter anderem bei Anna und Florian. Die Malerin und der Soldat tauschten vor laufenden Kameras sogar heiße Küsse aus und genossen eine Nacht in der Golden Suite. Ein Paar wurden die beiden schlussendlich aber nicht. "War eine schöne Zeit mit ihr, aber der Funke ist halt nicht übergesprungen", erklärte Florian.

RTL Lena und Alex bei "First Dates Hotel" 2024

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

