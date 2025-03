Ex-Paar sucht bei "First Dates Hotel" gemeinsam nach Liebe

Auch in diesem Jahr lädt TV-Koch Roland Trettl (53) wieder einige liebeshungrige Singles zu einer netten Kennenlernreise in sein First Dates Hotel ein. Besonders viel Aufmerksamkeit ziehen mit ihrer Teilnahme vor allem diese zwei auf sich: Przemo und Cem. Der Grund: Die zwei Single-Männer waren einmal ein Paar ‒ nun sind sie getrennt, aber gemeinsam auf der Suche nach einem neuen Partner. "Wir waren zehn Jahre zusammen in einer Beziehung, und jetzt sind wir best friends", stellen sich die beiden dem Promi-Koch vor und ergänzen später: "Bis heute, also auch nach der Trennung und alles, gab es keinen Tag, wo wir uns nicht gesehen haben." Über die Ironie der Situation amüsieren sich auch die zwei selbst.

Mit ihrer gemeinsamen Teilnahme überraschen Przemo und Cem nicht nur die Zuschauer, sondern auch ihre jeweiligen Date-Partner, die das schon wenige Minuten nach dem Aufeinandertreffen erfahren. Während Cem und sein Date Sami schon mitten im Austausch stecken, betreten plötzlich Przemo und seine Begleitung den Raum. "Mit dem hattest du schon ein Treffen, ne?", meint Sami daraufhin, was dieser jedoch so nicht bestätigen kann. "Nö, der hinter mir ist mein Ex", erklärt Cem daraufhin und lacht. "Ach, krass, ehrlich? Das ist schon heavy", reagiert sein Date sichtlich schockiert. Ähnlich läuft es bei Przemo und Pascal. Doch damit noch nicht genug: Wie Przemo verrät, übernachten die Verflossenen zudem sogar zusammen in einem Zimmer und teilen sich ein Bett! Das scheint Pascal aber einigermaßen gelassen zu sehen. "Also ich komme nicht mit auf dein Zimmer", meint er, fügt jedoch amüsiert hinzu: "Außer wir machen einen Dreier."

So eine Situation gab es bei "First Dates Hotel" bisher wohl noch nicht. Während sich die einen über das gemeinsame Experiment der Ex-Partner freuen und ihnen viel Glück wünschen, scheinen andere von ihrer Teilnahme weniger überzeugt. "Befreundet bleiben, ist das eine, aber die beiden waren maximal unangenehm und wie sie es auch noch rausgehauen haben. Sehr befremdlich das Ganze für mich persönlich", ärgert sich beispielsweise ein User unter dem Instagram-Beitrag der Show. Und auch Sami gesteht: "Es war komisch für mich, definitiv!"

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Instagram / sami.yilmaz2 Sami, "First Dates Hotel"-Kandidat

