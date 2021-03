Die Sorgen von Prinz Harry waren also nicht unberechtigt! Im Zuge ihres Ausstiegs aus der britischen Königsfamilie wurden dem 36-Jährigen und seiner Frau, Herzogin Meghan (39), die Mittel für ihre persönliche Sicherheit gestrichen – sie mussten sich ab sofort selbst um Security-Personal für ihr neues Leben in Kanada und den Vereinigten Staaten kümmern. In ihrem jüngsten Interview mit Oprah Winfrey (67) haben sie noch betont, wie ernst die Lage war. Tatsächlich sorgen Meghan und Harry sich nicht grundlos um ihre Sicherheit: Ein Einbrecher hat sich gleich mehrfach Zugang zu ihrem Anwesen in Montecito verschafft!

Das berichtet nun das Onlinemagazin TMZ, dem der Polizeibericht vorliegt. Demnach soll ein 37 Jahre alter Mann namens Nickolas Brooks zweimal hintereinander Meghan und Harrys Grundstück betreten haben. Beim ersten Mal wurde er von der Polizei nur verwarnt, beim zweiten Mal jedoch wurde er verhaftet – und inzwischen wegen widerrechtlichen Betretens eines Grundstücks angezeigt. Die Vorfälle sollen sich während der Weihnachtsfeiertage ereignet haben. Ob Meghan, Harry und ihr Sohn Archie (1) zu diesem Zeitpunkt zu Hause waren, ist nicht bekannt.

Im Oprah-Interview enthüllte Harry, dass er und Meghan die Millionen-Deals mit dem Streaming-Giganten Netflix und der Audio-Plattform Spotify hauptsächlich unterschrieben hätten, um genügend Geld für ihre Sicherheit zusammenzubekommen: "Es gab alle möglichen Optionen. Aus meiner Perspektive betrachtet, brauchte ich einfach genug Geld, um die Security bezahlen zu können, die meine Familie schützt", erklärte der 36-Jährige der Talkmasterin.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland, Oktober 2018

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Wellington im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de