Kelly Gale (25) zeigt sich gerne in knappen Outfits! Der Victoria's Secret-Engel ist bereits ein alter Hase in der Modelbranche. Doch nicht nur auf dem Laufsteg zeigt die Schwedin, was sie zu bieten hat. Immer wieder teilt die 25-Jährige Fotos von ihrem durchtrainierten Body im Netz – und dieser kann sich wirklich sehen lassen. Kein Wunder, denn Kelly treibt fast jeden Tag Sport. Nun begeistert sie ihre Fans erneut mit einem heißen Schnappschuss!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Beauty jetzt eine sexy Momentaufnahme von sich. Auf dem Foto setzt sie ihre Figur in einem knappen roten Bikini in Szene. Die 25-Jährige präsentiert ihren trainierten Körper in einem leeren Strandcafé und wirkt dabei sehr glücklich. "Hinter den Kulissen von einem besonderen Projekt", kommentiert das Model mit schwedischen Wurzeln unter seinem Beitrag. Worum es sich dabei genau handelt, verriet Kelly bislang aber noch nicht.

Ihre rund 1,4 Millionen Follower freuen sich jedenfalls sehr über den heißen Schnappschuss. Unter Kellys Beitrag finden sich zahlreiche Komplimente. "Du siehst wie immer einfach umwerfend aus! Ich bin schon so gespannt, was das für ein besonderes Projekt ist" und "Du bist die schönste Frau auf der ganzen Welt", lauten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare unter dem Post.

Getty Images Kelly Gale bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Kelly Gale, Model

Instagram / kellybellyboom Supermodel Kelly Gale nackt in einer Wüste

