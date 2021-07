Das ist mal Hingabe! Es ist kein Geheimnis, dass Margot Robbie (31) ein absoluter Fan von Love Island ist. Die Schauspielerin sei regelrecht süchtig nach dem Kuppelformat, wie sie bereits 2019 gestand. Offenbar ist sie so sehr Feuer und Flamme für die Flirtshow, dass sie jetzt auch eine Party mit dem Motto schmiss – und zwar nicht nur irgendeine Feier, sondern die anlässlich ihres 31. Geburtstags!

Bilder von der Sause suchen Fans auf den Social-Media-Konten der Harley-Quinn-Darstellerin leider vergeblich, da sie vor einem Monat verkündete, dass sie eine Netzpause einlegt. Dafür postete ihre Freundin Kelly Gale (26) eine ganze Fotostrecke der Fete. Wie die Schnappschüsse zeigen, nahm das Victoria's-Secret-Model und der Rest von Margots Gästen das Motto richtig ernst. Sie verkleideten sich und hatten Spaß bei Spielen wie Bullenreiten – exakt so wie die liebestollen Insulaner in der Realityshow. Auch die Deko auf der Geburtstagsparty des "The Wolf of Wall Street"-Stars war eine Hommage an das Set der Casa Amor.

Allerdings ist Margot im Gegensatz zu den "Love Island"-Kandidaten nicht auf der Suche nach einem Partner. Sie ist schon seit 2016 glücklich mit ihrem Mann Tom Ackerley (31) vercoupelt. Die Australierin und ihr Gatte sahen auch immer noch total verknallt aus, als Paparazzi sie vor zwei Wochen während ihres Urlaubs in Mexiko dabei erwischten, wie sie nicht die Hände voneinander lassen konnten.

Instagram / kellybellyboom Kelly Gale auf der Geburtstagsparty von Margot Robbie im Juli 2021

Getty Images Margot Robbie bei der "Birds of Prey"-Weltpremiere in London im Januar 2020

