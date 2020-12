So hat man Kelly Gales (25) Brüste wirklich noch nie gesehen! Der Victoria's Secret-Engel ist bekannt dafür, für seinen durchtrainierten Body jede Menge Schweiß in Kauf zu nehmen. So gut wie täglich filmt sich die Laufstegschönheit mit schwedischen Wurzeln bei ihren kräftezehrenden Sporteinheiten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Nicht selten stellt Kelly vor atemberaubender Kulisse ihre straffe Silhouette und stahlharten Muskeln zur Schau. Doch aus der Perspektive, die die Beauty jetzt im Netz präsentiert, hat man die Kurven der 25-Jährigen wohl noch nie betrachten dürfen!

Für ihre Instagram-Story filmte Kelly vor wenigen Tagen ein schweißtreibendes Booty-Work-out. Doch dabei stellte sie die Kamera nicht etwa in einiger Entfernung auf, sodass man ihre Ausführung der Übungen gut sehen konnte. Stattdessen platzierte sie das Smartphone einfach unter sich, während sie im Liegestütz trainierte. Das Ergebnis: Ihre rund 1,4 Millionen Follower bekamen so einen besonders tiefen Einblick in ihr Dekolleté. Durch die Schwerkraft wirkte es so, als ob die Brüste des Supermodels gleich aus dem engen Sport-BH springen könnten! Doch das Stückchen Stoff hielt wacker bis zum Ende stand.

Aber selbst wenn das Oberteil nicht gehalten hätte, hätte Kelly das womöglich gar nicht gestört. In der Vergangenheit hatte sich die Skandinavierin schon deutlich leichter bis gar nicht bekleidet auf ihrem Instagram-Profil präsentiert. Ein besonderes Highlight dabei: Ein völlig textilfreier Schnappschuss in einer Wüste. Was sagt ihr zu Kellys heißem Sport-Clip? Stimmt ab.

Instagram / kellybellyboom Kelly Gale, Victoria's-Secret-Engel

Getty Images Kelly Gale bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Instagram / kellybellyboom Supermodel Kelly Gale nackt in einer Wüste

