"Dschungelbaby": Model Kelly Gale posiert vollständig nackt

Kelly Gale (27) lässt die Hüllen fallen. Seit einigen Jahren ist das Model auf den Laufstegen der Welt zu Hause. Unter anderem gehört sie zu den berühmten Victoria's Secret-Engeln. Sie schmückte aber auch schon die Cover der Sports Illustrated und sogar des Playboys. Sie wurde 2016 zum Playmate des Monats September gewählt. Auch jetzt beweist Kelly wieder, dass sie keine Angst hat, alles zu zeigen!

Bei Instagram teilte Kelly jetzt ein Bild von sich, dass ihre Fans ordentlich aufzuheizen scheint. Völlig nackt posiert sie dabei neben einem Wasserbecken und zwischen Pflanzen. Das einzige "Kleidungsstück" an ihrem Körper scheint ein dünnes Fußkettchen zu sein. Ihre dunklen Haare trägt die Lauftstegschönheit offen und unfrisiert. Damit rundet sie ihren Eva-Look ab – ihre Follower scheinen es zu lieben. "Langbeinige Dschungelgöttin", meinte ein User. Kelly selbst beschriftete das Foto lediglich mit "Dschungelbaby".

Sexy zu posieren, scheint für Kelly selbstverständlich zu sein. Vergangenes Jahr zeigte sie sich zwar nicht vollständig hüllenlos, dafür aber in einem knappen Bikini. Das rote Stück Stoff scheint dabei gerade einmal das Nötigste zu bedecken. So setzte die 27-Jährige ihren trainierten Body perfekt in Szene, für den sie offenbar hart arbeitet – ihr Profil zeigt sie regelmäßig bei Work-outs.

Instagram / kellybellyboom Victoria's-Secret-Model Kelly Gale

Instagram / kellybellyboom Kelly Gale und ihr Freund Joel Kinnaman und ihr Hund Zoe

Instagram / kellybellyboom Kelly Gale, Victoria's Secret Model

