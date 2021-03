Ist Georgina Fleur (30) wirklich schwanger? In der Vergangenheit sorgte die On-off-Beziehung von Kubilay Özdemir und der Reality-TV-Beauty immer wieder für großen Aufruhr. Anfang des Monats wurde bekannt, dass das Paar angeblich ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Obwohl die beiden zu der Zeit eigentlich wieder getrennt waren, scheinen die Flammen der Liebe nun wieder aufzulodern. Bislang äußerte sich das It-Girl noch nicht offiziell zu den Gerüchten. Jetzt teilte Georgina ein verdächtiges Video: Bestätigt sie damit etwa ihre Schwangerschaft?

In ihrer Instagram-Story postete die einstige Dschungelcamp-Kandidatin gerade ein Video von süßer Babykleidung. Dabei scheint sich die 30-Jährige voll ausgestattet zu haben: Neben drei Kleidchen in den Farben weiß und rosa zählen auch noch niedliche Söckchen, mehrere Paar Schuhe und ein putziges Kuscheltier zu ihrer Shopping-Ausbeute. "Oh mein Gott, ich liebe Babykleidchen... habe heute den ganzen Nachmittag damit verbracht", schrieb Georgina ganz begeistert unter ihren Beitrag. Ist sie also tatsächlich mit einem Mädchen schwanger?

Auch sonst sprechen einige Anzeichen dafür, dass der Reality-Star in anderen Umständen ist: Seit Kurzem zeigt sie nämlich ihren Bauch nicht mehr im Netz. Das ist für die Beauty ganz schön ungewöhnlich. Noch bis vor wenigen Wochen präsentierte sich die 30-Jährige oft in knappen Outfits und setzte ihren schlanken Body gerne in Szene.

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir TV-Couple Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de