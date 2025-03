Körperliche Gewalt bei "The 50": Dieser Streit eskaliert

The 50 ist gerade erst gestartet, doch die Stimmung ist trotzdem schon ziemlich explosiv. Vor allem mit Georgina Fleur (34) und Sam Dylan (34) trifft hier ein Duo mit Konfliktpotenzial aufeinander – die beiden waren eigentlich einmal beste Freunde, zerstritten sich aber schon vor Jahren. In Folge fünf kochen die Emotionen hoch – es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. "Halt einfach deine Fresse, Mann", schreit Georgina und schlägt mit ihrer Tasche nach dem völlig verdutzten Sam. Der Dschungelcamp-Star weiß gar nicht, wie ihm geschieht. "Bist du bescheuert? Du greifst mich hier an. Sag mal, spinnst du?", verteidigt er sich.

Die abwehrenden Worte des Blondschopfs scheinen aber nicht auszureichen: Mehrere Kandidaten, darunter Yasin Mohamed (33) und Christina Grass (36), halten die tobende Georgina davor zurück, weiter auf Sam loszugehen. "Hau bloß ab. Du ekliger Mensch. Du bist der ekligste Mensch der Welt", wütet sie weiter und lässt sich nicht beruhigen. Sam steht unter Schock: "Ich habe ihre Augen gesehen. Die war wie vom Teufel besessen." Auch die Mitkandidaten können kaum glauben, was da gerade passiert ist. "Das war ja wie im Film. So ist die ja noch nie ausgerastet in einem Format", wundert sich Kevin Schäfer, während Yasin hinzufügt: "So sehr ich Georgina mag, Handgreiflichkeiten gehen gar nicht." Der Ausraster der einstigen Bachelor-Kandidatin bleibt aber nicht der einzige in dieser Folge. Auch Sam vergisst kurz seine Manieren: Anstatt mit Fäusten regelt er es aber mit einem Glas Wasser – das er nach einer hitzigen Diskussion in Kevins Richtung entleert.

Das Verhalten der Kandidaten bleibt nicht ungestraft. Die Produktion zieht ihre Konsequenzen – verkündet vom "The 50"-Löwen. "Hier ist meine Entscheidung: Ich dulde keine Gewalt in meinem Schloss. Georgina, du hast ab heute Hausverbot. Pack deinen Koffer und fahr nach Hause", verkündet er. Der Rothaarigen ist bewusst, dass sie eine Grenze überschritten hat. "Ich habe überreagiert, nachdem ich vier Jahre lang nonstop provoziert wurde. Ich habe meine Lektion gelernt, das war ein Fehler und den mache ich nicht nochmal", zeigt sie sich einsichtig. Für Sam hingegen gibt es nur eine Verwarnung – aber auch der Realitystar gesteht sein Fehlverhalten ein. "Ich weiß, ich polarisiere. Ich werde ab jetzt gewissen Menschen aus dem Weg gehen", verkündet er.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Timm, Michael / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

