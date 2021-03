Will Georgina Fleur (30) die süßen Neuigkeiten noch verbergen? Anfang des Monats wurde bekannt, dass die Reality-TV-Beauty schwanger sein und ein Kind von ihrem On-off-Partner Kubilay Özdemir erwarten soll. Angeblich hat die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin das ausgerechnet beim obligatorischen Medizin-Check vor dem Promis unter Palmen-Dreh erfahren haben. Bisher hat das It-Girl sich noch nicht zu seinem angenommenen Babyglück geäußert. Doch es sieht ganz so aus, als würde Georgina absichtlich ihren Bauch verstecken...

Schaut man sich ihre jüngste Instagram-Story so an, fällt auf: Georgina zeigt ihren Bauch nicht mehr! Noch vor ein paar Wochen hatte die Beauty ihre schlanke Körpermitte nur zu gerne in die Kamera gehalten – jetzt beispielsweise schlingt sie sich stattdessen ziemlich auffällig um die Taille einen Hoodie, der ihren Bauch verdeckt. Vielleicht würde man unter dem hautengen Sport-Outfit ansonsten schon erste Rundungen sehen?

Auch auf den neusten Bildern in ihrem Instagram-Kanal sieht man Georginas Bauch nicht: Die rothaarige Schönheit trägt hier nämlich ein weit geschnittenes Babydoll-Kleid, während sie supersexy auf einer Jacht posiert. Der Rest ihres Körpers ist auf jeden Fall schlank wie eh und je. Was denkt ihr: Ist das Absicht von Georgina? Stimmt ab!

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und eine Freundin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

