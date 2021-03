Hat Herzogin Meghan (39) in ihrem TV-Interview mit Oprah Winfrey (67) etwa gelogen? Die Frau von Prinz Harry (36) hatte in dem Gespräch mit der Moderatorin behauptet, vor ihrer Hochzeit nichts über das britische Königshaus gewusst zu haben. Sie habe sich in der Vergangenheit nie für die Royals und deren Leben interessiert und sei daher sehr naiv an die Sache rangegangen. Aber stimmt das wirklich? Ein früherer Blogeintrag der Herzogin scheint jedenfalls das Gegenteil zu beweisen.

In ihrem inzwischen gelöschten Blog The Tig hatte die heute 39-Jährige bereits 2014 – also einige Jahre vor ihrer Hochzeit mit dem Prinzen – über Herzogin Kate (39) geschrieben. In dem Post sprach sie unter anderem über die Euphorie und das große Medienspektakel rund um Kate und Williams (38) Hochzeit. Außerdem teilte sie ein Interview, dass sie mit der libyschen Prinzessin Alia Al-Senussi geführt hatte.

Auch eine ehemalige Schulfreundin der früheren Suits-Darstellerin scheint Meghans Behauptung, sich nie mit den Royals auseinandergesetzt zu haben, zu widerlegen. Ihr zufolge sei Meghan in ihrer Schulzeit nämlich ein großer Fan von Prinzessin Diana (✝36) gewesen und habe sogar deren Biografie gelesen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2019

Getty Images Herzogin Meghan in New York City, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

