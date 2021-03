Von Don Rickles kannten viele wahrscheinlich nur die Stimme. In allen drei "Toy Story"-Filmen synchronisierte der gebürtige New Yorker die Figur Charlie Naseweis (alias Mr. Potato Head). Im April 2017 starb Don schließlich im Alter von 90 Jahren. Nun, knapp vier Jahre später, muss Familie Rickles erneut Abschied für immer nehmen. Am Sonntag verstarb Dons Witwe Barbara im Alter von 84 Jahren – ausgerechnet an einem für ihre Beziehung ganz besonderen Tag.

Schon vor einer Woche soll sie dem Magazin TMZ zufolge in eine Klinik gebracht worden sein. Bis zuletzt hatte Barbara mit einem Non-Hodgkin-Lymphom, einer Krebserkrankung des lymphatischen Systems sowie weiteren Leiden zu kämpfen. Nichtsdestotrotz hielt sie bis zum vergangenen Sonntag am Leben fest. Der Tag hätte den 56. Hochzeitstag mit ihrem verstorbenen Mann Don markiert. Vor dessen Tod waren die beiden 52 Jahre lang verheiratet.

Kennengelernt haben sollen sich Don und Barbara einst über seinen Agenten. Zwischen ihnen soll es sofort gefunkt haben, sie galten als unzertrennlich. Don hatte immer in den höchsten Tönen von der Mutter seiner beiden Kinder gesprochen. In einem Interview erklärte er, dass er ihr ergeben und Barbara sein Leben sei.

