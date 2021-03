Sie fühlt sich offenbar pudelwohl in ihrer Haut! Nachdem sich Yeliz Koc (27) in den vergangenen Wochen aufgrund ihrer extremen Schwangerschaftsübelkeit eine Auszeit nahm, ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin nun mit neuer Energie zurück. Aktuell ist sie gemeinsam mit ihrem Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) auf Teneriffa – und nutzt vor Ort die Gunst der Stunde, um ihren Fans erstmals einen Blick auf ihren Mini-Babybauch zu gewähren!

In ihrer Instagram-Story teilt Yeliz jetzt eine kurze Aufnahme, in der sie in einem roten Bikini vor einem Spiegel posiert. Und was soll man sagen, wenn man nicht wüsste, dass die 27-Jährige ein Kind erwartet, würde man nicht annehmen, dass sie schwanger ist. Von einer wachsenden Babykugel fehlt aktuell noch jede Spur. Als Yeliz und Jimi verraten hatten, dass sie Eltern werden, erklärten sie, dass die Schwangerschaft noch nicht weit fortgeschritten sei – in welchem Monat sie momentan ist, ist allerdings nicht bekannt.

Die werdende Mama, der es jetzt zum Glück gesundheitlich wieder besser geht, ist mit ihrem Freund auf Teneriffa, weil Jimi dort für den Aftertalk von Love Island vor der Kamera steht. Yeliz lässt auf der Insel währenddessen hingegen die Seele baumeln und kostet das schöne Wetter in vollen Zügen aus. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, denn sie fängt sich bereits in den ersten Tagen einen üblen Sonnenbrand ein.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2021

Simon Gerber Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Social-Media-Stars

