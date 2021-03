Hält Niko Griesert (30) bei Der Bachelor wirklich alle Vorgaben ein? In der diesjährigen Staffel der RTL-Kuppelshow gab es gleich zu Beginn eine Besonderheit: Der Rosenverteiler kannte eine der Kandidatinnen nämlich bereits: Mit Michèle de Roos hatte er in der Vergangenheit schon über Instagram Kontakt gehabt. Obwohl die schöne Brünette während der gesamten Staffel als Favoritin galt, gab er ihr in der vergangenen Folge keine Rose – bereute die Aktion aber und rief sie deshalb gleich nach ihrem Rauswurf an. Das widerspricht aber eigentlich dem Vertrag des Bachelors...

Bild berichtet jetzt über zahlreiche Vertragsklauseln, an die sich ein Bachelor zu halten hat – in einer heißt es, dass er während der Dreharbeiten anderen Kandidatinnen keine Nachrichten schreiben dürfe. Überhaupt sei der Gebrauch des Handys in der Zeit nicht gestattet. Ob Niko durch sein Telefonat mit Michèle seinen Vertrag gebrochen hat? Einen Punkt scheinen er und die Kölnerin allerdings eingehalten zu haben: Sie benachrichtigten die Produktionsfirma unverzüglich darüber, schon vor der Show Kontakt gehabt zu haben. Das erwähnte Michèle nämlich gleich beim ersten Aufeinandertreffen mit Niko.

Auch im Umgang mit den Rosenjägerinnen gebe es für Niko einige Regeln zu beachten. Er dürfe nicht schlecht über die Kandidatinnen sprechen und sie weder über WhatsApp noch über Instagram beleidigen. Darüber hinaus dürfe er die Ladys nur dann in ihrer TV-Villa besuchen, wenn die Produktionsfirma es ihm gestattet – und sich dort nur in den Gemeinschaftsbereichen, nicht aber im Bad oder in den Schlafzimmern der Damen aufhalten. Der Bachelor könne sich zwar selbst aussuchen, welche Kandidatin er näher kennenlernen möchte – bei arrangierten Dates würde hinter den Kulissen aber dennoch etwas mitgemischt. Sollte er sich nicht an die Vorgaben halten, müsse er mit einer Strafe in Höhe von etwa 5000 Euro rechnen.

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im Januar 2021

Anzeige

TVNOW Michèle de Roos bei einem Bachelor-Einzeldate mit Niko Griesert

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de