Die Motorsportwelt trauert um eine ihrer Heldinnen. Sabine Schmitz war wohl eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Rennfahrerinnen, die es gab. Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin düste schon seit Jahrzehnten mit Vollgas über Rennstrecken und war die erste Frau, die das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewann. Dieser Erfolg brachte dem PS-Sportprofi unter anderem den Spitznamen "Königin des Nürburgrings" ein. Doch nun gibt es erschütternde Neuigkeiten: Sabine Schmitz ist verstorben.

Das verkündete nun die offizielle Seite des Nürburgrings auf Twitter. "Der Nürburgring hat seine berühmteste Rennfahrerin verloren. Sabine Schmitz ist nach langer Krankheit viel zu früh verstorben. Wir werden sie und ihre fröhliche Art vermissen. Ruhe in Frieden, Sabine!", heißt es in dem Statement. Der Motorsportstar soll den Kampf gegen den Krebs verloren haben, der vor über drei Jahren bei ihm diagnostiziert worden ist. Sabine wurde 51 Jahre alt.

Einem breiten TV-Publikum wird sie aber nicht nur als Ausnahme-Rennfahrerin in Erinnerung bleiben, sondern auch Testpilotin in Sendungen wie "Fifth Gear" und "Top Gear". In Letzterer hatte Sabine vor drei Jahren ihren ersten Auftritt, als sie den neuen Volkswagen Golf GTI Clubsport S austesten durfte.

ActionPress Sabine Schmitz beim Grand Prix Ball in London im Juli 2016

ActionPress Sabine Schmitz in Nevada im Januar 2016

