Schlimme Offenbarung von Tessa Bergmeier (31)! Die Hamburger Beauty wurde durch ihre Teilnahme an Heidi Klums (47) Castingshow Germany's next Topmodel bekannt, wo sie 2009 den 14. Platz belegte. Es folgten weitere Reality-Formate wie Die Alm oder Die Model-WG. Doch das Leben von Tessa war nicht immer so rosig. Jetzt sprach die Zweifach-Mama über ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit – mit 16 Jahren wurde Tessa sexuell belästigt.

In einem aktuellen Instagram-Post ließ das Model die schreckliche Geschichte Revue passieren. "Einmal – da war ich 16 Jahre alt – hielt ich ein Auto an, um in den abgelegenen Ort zu kommen, in dem mein Elternhaus steht. Mich nahm ein junger Typ mit, ich versuchte ihm Anweisungen zu geben, wo er abbiegen sollte. Aber er tat es nicht. Er fuhr eine Straße vorher auf einen Hof", erinnert Tessa die gruselige Situation. Der Unbekannte soll ihr dann zwischen die Beine gefasst und gesagt haben: "Du willst es doch auch." Danach sei alles ganz schnell gegangen: "Das lief wie in Trance ab, ich riss die Tür auf und rannte so schnell ich konnte, ich drehte mich keine Sekunde um." Sie konnte entkommen.

Dies sei nur eine der Erfahrungen dieser Art gewesen, die Tessa in der Vergangenheit erlebt habe. Jedes schlimme Erlebnis hinterließ Narben: "Ich habe Angst, wenn ich nach 21 Uhr das Haus allein verlasse, ich wechsle öfters die Straßenseite oder meine Schritte werden schneller, den Schlüssel in der geballten Faust."

Instagram / tessa.bergmeier GNTM-Model Tessa Bergmeier

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, 2021 in Hamburg

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, TV-Star und Model

