Jetzt wendet sich auch Tessa Bergmeier von Yvonne Woelke ab!

Yvonne Woelke (41) hat wohl eine weitere Verbündete verloren! Nachdem sich der verheiratete Peter Klein (55) im Rahmen des Dschungelcamps in Australien in die Influencerin verliebt hatte, wendete ihre Freundin und Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) sich schließlich von ihr ab. Wer trotz der zerrütteten Ehe der Kleins noch zu ihr gehalten hatte? Dschungel-Sternchen Tessa Bergmeier (33), die ihretwegen sogar Morddrohungen erhielt! Doch inzwischen ist auch das Ex-GNTM-Girl sauer auf Yvonne – jedoch nicht wegen des Affären-Dramas.

Auf Instagram lieferten die Ladys sich jetzt einen Schlagabtausch. Der Grund: Tessa ist bekanntermaßen Veganerin – und die Tatsache, dass Yvonne sich in einer Haute-Couture-Jacke mit Flicken aus echtem Krokodilleder zeigte, trieb die Aktivistin zur Weißglut. Sie beschimpfte Yvonne, die ihr wohl versichert hatte, am allgemeinen Tierwohl interessiert zu sein, als "Lügnerin". Daraufhin soll die 41-Jährige auch noch eine Bommelmütze mit Echtpelz getragen haben...

Doch diese Vorwürfe wollte Yvonne nicht auf sich sitzen lassen: "Liebe Tessa, es ist kein Pelz. Und mal ganz ehrlich, jetzt mal unter uns: Ich sage [...], dass ich privat keinen Pelz trage und in der nächsten Story trage ich diese Mütze. Also ganz ehrlich, so deppert bin ich jetzt nun auch wieder nicht", argumentierte die Dschungel-Begleitung. Doch Tessa ließ sich davon nicht beeindrucken und feuerte mit weiteren Fotos zurück, die Yvonne mit angeblichem Echtpelz um ihren Hals zeigen: "Wer hier lügt, ist offensichtlich." Ob sich ihre Freundschaft damit wohl endgültig erledigt hat?

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr in diesem Netz-Beef? Ich bin auf Tessas Seite! Ich bin Team Yvonne! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de