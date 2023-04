Fast nackt: Tessa Bergmeier reagiert provokant auf Kritik!

Tessa Bergmeier (33) lässt sich nicht unterkriegen! Nach ihrer Dschungel-Teilnahme musste die einstige GNTM-Kandidatin zunächst aufgrund ihres Verhaltens im Camp eine Menge Kritik einstecken. Anschließend kommentierten einige User gehässig den Körper der zweifachen Mutter – so wurde ihr beispielsweise eine Brust-OP nahegelegt. Doch die TV-Bekanntheit ließ sich von den Beleidigungen nicht verunsichern und hielt jetzt dagegen: Denn Tessa reagierte provokant auf den Hate!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 33-Jährige ein Video mit einer Botschaft an ihre ganzen Hater. Im Clip ist Tessa oben ohne zu sehen – ihre Brüste bedeckt sie mit Donuts, die mit einem lachenden Smiley verziert sind. Selbstbewusst schaut das Model dabei in die Kamera, während es die verletzenden Kommentare einblendet. "Einfach so: Nö! Lasst meine Brüste in Ruhe!", ließ sie ihre Follower wissen und fügte noch den Hashtag "Hört auf, Frauen zu sexualisieren" hinzu.

Unter dem Beitrag erhielt der Realitystar eine Menge Zuspruch. "Tessa, du bist wundervoll! Frei und wild und herzensgut", schrieb eine Userin. "Wie kommt man dazu, jemandem zu sagen, dass man sich operieren lassen soll? In was für einer Welt leben wir?", fragte sich ein anderer.

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier verdeckt ihre Brüste mit Donuts

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im Januar 2023

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de