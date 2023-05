So entspannt reagiert Tessa Bergmeier auf ihren Boobie-Hate!

Tessa Bergmeier (33) wehrt sich gegen Bodyshaming! Die Ex-GNTM-Kandidatin nahm im Januar am Dschungelcamp teil und verlor dort rund 4,5 Kilogramm Körpergewicht – vor allem an ihrem Dekolleté merkte sie einen Unterschied. Für ihre kleiner gewordene Oberweite bekam das Model anschließend superfiesen Hate ab. Das will sie aber nicht auf sich sitzen lassen und kontert jetzt mit einem lustigen Oben-ohne-Video, auf dem sie sich provokativ Donuts vor die Brüste hält: "Einfach so: Nö! Lasst meine Tits in Ruhe. Es interessiert mich nicht", schreibt sie unter dem mutigen Instagram-Clip.

