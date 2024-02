Tochter Lucy verprügelt: Tessa Bergmeier ist schockiert!

Das ist für Tessa Bergmeier (34) wahrscheinlich schwer zu verkraften! Die einstige GNTM-Zicke und Ex-Dschungelcamperin ist Mama von zwei Kindern. Mit ihren Töchtern Lucy und Camila lebt sie in Hamburg. Normalerweise hält sie ihre Kleinen weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch zu einem Vorfall äußert sich das Model jetzt: Tessas Tochter Lucy wurde auf dem Pausenhof von einer Mitschülerin angegriffen und verprügelt!

Während der Nachmittagsbetreuung an einer Hamburger Grundschule ereignete sich der schlimme Vorfall. Bereits zuvor zeigte die Mitschülerin Auffälligkeiten und schikanierte die kleine Lucy. Was mit dem noch harmlosen Klauen ihrer Leoparden-Ohrschützer begann, mündete in stumpfe Gewalt. Gegenüber Bild berichtet Tessa von der furchtbaren Tat an ihrer Tochter: "Sie wurde gepackt und zu Boden geschleudert. Dann haute die Täterin Lucys Kopf mehrmals gegen ein Metallgeländer." Der Anblick der Kleinen nach der Gräueltat bricht der Mama das Herz: "Alles war rot, sie hatte Kratzer an der Schläfe und hat bitterlich geweint."

Nach dem grausamen Vorfall wehrte sich Tessa: Sie erstattete Anzeige bei der Polizei und informierte die Grundschule. Die Zweifachmama erhofft sich dadurch, dass die Eltern des Mädchens genauer auf ihre Tochter schauen. Denn für die 34-Jährige zeige ein solches Verhalten, "dass bei dem Kind etwas schiefläuft und es ihm nicht gut geht." Tessas Feinfühligkeit gegenüber der Täterin könnte auf ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen zurückzuführen sein.

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeiers Tochter Lucy, 2022

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeiers Töchter Camila und Lucy, 2022

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

