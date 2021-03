Ist das Baby von Bindi Irwin (22) etwa schon längst auf der Welt? Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hält die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Inzwischen ist die werdende Mutter längst im Endspurt angekommen. Der Aussage von Bindis Mutter Terri nach solle ihre Enkelin jetzt im März zur Welt kommen – ist das möglicherweise schon längst passiert?

Mit ihren aktuellen Instagram-Beiträgen lässt Bindi die Gerüchteküche mächtig brodeln. So zeigte die Tierliebhaberin zuletzt kaum noch ihren Babybauch. Sowohl in ihrer Story als auch auf Bildern versuchte die Beauty stattdessen, ihre Bauchmitte zu kaschieren – möglicherweise, weil das Bäuchlein durch eine Geburt bereits verschwunden ist? Auch bei dem vor zwei Tagen geposteten Familienbild vermuten Fans einen Throwback-Schnappschuss – immerhin tragen Bindi und ihr Verlobter das gleiche Outfit wie bei einer Bilder-Session vor einigen Tagen.

Zu den Spekulationen darüber, ob die Entbindung bereits stattgefunden hat, hält sich Bindi bedeckt. Vielleicht genießt sie gerade ja wirklich schon die Nähe zu ihrem Neugeborenen. Auf den Moment, ihre kleine Maus in die Arme zu schließen, wartet die 22-Jährige jedenfalls schon lange. Bereits im Dezember zeigte sich die TV-Bekanntheit via Instagram schon ganz Feuer und Flamme in Bezug auf ihre Mutterrolle: "Ich kann es gar nicht mehr erwarten, dass unser wunderschönes Baby nächstes Jahr kommt."

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrem Mann Chandler und dessen Eltern

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Tierliebhaberin

Instagram / bindisueirwin Chandler und Bindi Irwin mit einem Tierbaby

