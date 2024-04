Bindi Irwin teilt tierisch süßen Moment mit Tochter Grace!

Was für ein zuckersüßes Update aus dem Hause Irwin: Bindi Irwin (25) hat ein neues Familienfoto hochgeladen! Auf dem Instagram-Posting ist neben der Australierin ihr Bruder Robert (20) und Mama Terri (59) zu sehen. Aber das Herzstück des Fotos ist eigentlich die kleine Grace, die voller Glück zu einem bunten Papageien hochguckt, der mitten durch das Bild fliegt! Alle haben ihre typischen Zoowärter-Uniformen an. Sie stehen auf einer grünen Wiese, im Hintergrund fallen Sonnenstrahlen durch die Blätter eines Baumes. Der liebevolle Text zum Bild lautet: "Sonnenschein in meinem Herzen. Dankbar, an meinem liebsten Ort auf der Welt leben zu dürfen." Dahinter vertaggte sie dann noch den Australia Zoo.

Es gehört für Familie Irwin zur Normalität, aber die meisten Menschen können davon nur träumen: Seit ihrer Kindheit leben Bindi und ihre Familie schon im Australia Zoo, denn ihr Papa ist der berühmte "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44). Viele Jahre leitete er den Zoo und war sogar der Star einiger TV-Shows. Seine liebenswürdige Art brachte ihm und dem Zoo über die Jahre viel Aufmerksamkeit ein. Im Jahr 2006 kam er während der Dreharbeiten für eine Dokumentation auf tragische Weise ums Leben. Seine Familie tut nun ihr Bestes, um die Erinnerung an ihn aufrechtzuerhalten. Das sehen und lieben auch die Fans. "Oh Bindi! Ich weiß, euer Vater lächelt auf die tollen Kinder herab, die er großgezogen hat! Grace ist so süß!" schreibt ein Supporter unter dem Post. Ein weiterer kommentiert: "Ich wäre so gerne an einem magischen Ort wie diesem aufgewachsen! Gracie hat so ein Glück. Man kann die Freude förmlich spüren!"

Bindi und ihr Ehemann Chandler Powell (27) lernten sich bereits 2013 kennen, als der amerikanische Wakeboarder mit seiner Familie während eines Urlaubs den Australia Zoo besuchte. Das Verrückte an der Sache? Genau auf dieselbe Weise trafen sich die Eltern der jungen Zoowärterin im Jahr 1991 auch zum ersten Mal! Das erzählte Terri in einem Interview mit Us Weekly im Jahr 2020. Die kleine Grace ist der jüngste Zuwachs der Familie. Und als hätte das Schicksal es so gewollt, wurde sie auch noch am ersten Jahrestag von Bindi und Chandlers Hochzeit geboren.

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin und Chandler Powell mit ihren Kangurus

