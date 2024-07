Ohne Mama Bindi: Chandler Powell und Grace erkunden Singapur

Chandler Powell (27) und seine Tochter Grace düsen gerade um die Welt. Der Mann von Bindi Irwin (25) und sein kleiner Sprössling haben auch in Singapur Halt gemacht, wo sie allem Anschein nach auch einen Zoo besucht haben. Auf seinem Instagram-Account teilt der stolze Papa jetzt einige Schnappschüsse seiner Tochter und schreibt dazu: "Meine Eltern haben uns in Singapur getroffen und wir haben eine Woche damit verbracht, diesen unglaublichen Teil der Welt zu erkunden. Grace war in ihrem Element. Sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit." Tatsächlich ist es schon das vierte Land, das Grace in ihrem noch sehr jungen Leben erkunden darf. Ihre Neugier kann man auch auf den Fotos sehen, denn sie scheint von den hiesigen Tieren ganz fasziniert zu sein. Auf einem Foto kuschelt sie sogar mit einer Tigerstatue.

Die Fans der kleinen australischen Familie sind ganz vernarrt in Grace. Besonders ihr farbenfrohes Outfit überzeugt: Sie trägt eine pinke Jogginghose, ein buntes T-Shirt und lilafarbene Crocs. "Natürlich trägt Grace Crocs. Das sind auch einfach die besten Schuhe", schreibt ein User in die Kommentare. Andere schicken reihenweise rote Herz-Emojis rein. "Sie sieht genau so aus wie du, Chandler" und "Wie groß Grace schon ist, sie wächst total schnell", meinen andere Supporter. Die Abwesenheit ihrer Mama fällt allerdings auch vielen Fans auf. "Wo ist Bindi?", fragen sie mehrfach. Doch andere Fans kommen sofort zur Hilfe und antworten an Chandlers Stelle: "Es ist vollkommen normal, getrennt voneinander zu reisen, obwohl man verheiratet ist!" und "Bindi passt auf den Zoo zu Hause auf!"

Bindi und Chandler sind schon seit 2020 verheiratet, allerdings begann ihre gemeinsame Geschichte schon viel früher. Im Jahr 2013 haben sie sich das erste Mal getroffen, doch weil Chandler zu dem Zeitpunkt noch in Amerika gelebt hatte, dauerte es zwei ganze Jahre, bis sie offiziell ein Paar werden konnten. Mit der Geburt der kleinen Grace 2021 wurde das Familienglück für das Paar vollkommen. Für ihren vierten Hochzeitstag dieses Jahr hatten sich die Turteltauben etwas Besonderes ausgedacht: Sie verbrachten einige Tage in einem Luxus-Resort.

Instagram / chandlerpowell Grace Warrior Irwin Powell, Juli 2024

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell, Bindi Irwin und Grace 2023

