Bindi Irwin und Chandler feiern Hochzeitstag in Luxusresort!

Im Jahr 2020 hatten sich Bindi Irwin (25) und Chandler Powell (27) das Versprechen der ewigen Liebe gegeben. Rund ein Jahr später begrüßten die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Nun gibt es einen Anlass zum Feiern. Aufgrund ihres anstehenden vierten Hochzeitstags Ende dieses Monats gönnen sich die Tochter des verstorbenen "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) und ihr Liebster eine Auszeit in einem luxuriösen Resort in Byron Bay. Ihre Fans lässt die Tierschützerin auf Instagram teilhaben. "Früher Hochzeitstag mit meiner Liebe", betitelt sie eine Bilderreihe mit schönen Momenten der Reise.

Auf einem Foto des Posts schlendert das Duo freudestrahlend einen Weg entlang, der von Palmen gesäumt ist, und winkt dabei in die Kamera. Auf einem anderen Schnappschuss zeigen sie sich bei einem romantischen Dinner. "Alles Gute zum Jahrestag für euch zwei! Ihr seid das süßeste Paar aller Zeiten", heißt es beispielsweise in den Kommentaren des Beitrags. Bindi und Chandler könnten wohl glücklicher nicht sein – das lässt sie ihren Auserwählten auch immer wieder wissen. "Ich bräuchte wahrscheinlich den Rest meines Lebens, um meine Liebe für dich in Worte zu fassen", schwärmte sie im vergangenen Jahr in einem Instagram-Video.

Die Love-Story der brünetten Beauty und des ehemaligen Wakeboarders reicht bereits mehr als vier Jahre zurück – seit über elf Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Auf Instagram ließ die 25-Jährige die Anfänge Revue passieren. "Mein Vater sagte immer, ich könnte niemanden heiraten, der nicht zuerst über den Krokodilteich geschwommen ist", offenbarte sie. Diese Voraussetzung erfüllte Chandler quasi mit links – er unterstützte Bindis Familie regelmäßig bei den Krokodil-Vorführungen im Zoo. In einem dieser Momente habe seine heutige Frau erstmals gemerkt, dass sie ihn liebe.

Anzeige

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace Warrior im November 2021

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin und seine Tochter Bindi Irwin

Anzeige

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Bindi und Chandler so persönliche Einblicke im Netz teilen? Ich finde es toll! Sie sollten die Zeit lieber ohne Handy genießen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de