Nach Liebes-Aus: Robert Irwin will Mama Terris Hilfe nicht

Er hält sie auf Abstand. Bis vor wenigen Tagen war Robert Irwin (20) glücklich mit seiner Freundin Rorie Buckey (20) – der Nichte von Hollywoodstar Heath Ledger (✝28). Doch dann zerbrach ihre Liebe. Im Netz meldeten sie sich selbst zu Wort und betonten, sich entschlossen zu haben, getrennte Wege zu gehen. Schlechte Stimmung gebe es nicht. Wie es dem Fotografen mit der Trennung geht, ist unklar – aber Robert möchte nicht, dass seine Mutter sich einmischt.

Ein Insider berichtet gegenüber Women's Day, dass Robert sich in der Hinsicht von seiner Mama Terri (59) lösen wolle. Unterstützung bekomme der Sohn von "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44) von seiner älteren Schwester Bindi (25). "[Er] hat sich sehr zu einer selbstständigen Person entwickelt, und obwohl er immer stark von Terri und Bindi unterstützt wurde, war er von Anfang an fest entschlossen, sich von niemandem beeinflussen zu lassen", erklärt die Quelle. Seine Schwester könne das nachvollziehen, denn sie erlebte etwas Ähnliches. Sie habe Terri gesagt, sie solle Robert "sein Leben leben lassen".

Die Trennung wird für einige Fans überraschend gekommen sein, denn nur wenige Monate zuvor war noch von Verlobung die Rede. Anfang des Jahres soll der 20-Jährige an der Sendung "I'm A Celebrity" beteiligt sein und sein Umfeld war wohl sicher, er habe ganz besondere Pläne. "Jeder ist davon überzeugt, dass er ihr [dort] einen Antrag machen will. Robert ist verrückt nach [Rorie]", meinte ein Insider gegenüber New Idea Magazine.

Getty Images Rorie Buckey und Robert Irwin im Juli 2023 in Sydney

Getty Images Bindi Irwin mit ihrer Mutter Teri und ihrem Bruder Robert im Juni 2019

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin und Rorie Buckey im August 2023

