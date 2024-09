Robert und Bindi ehren Papa Steve Irwin zum 18. Todestag

Der Todestag von Steve Irwin (✝44) jährt sich diesen September zum 18. Mal. In Gedanken bei ihm, widmen seine Kinder Bindi (26) und Robert (20) dem berühmten australischen Zoowärter einen rührenden Beitrag auf Instagram. Die Tochter teilt ein bisher unveröffentlichtes Bild im Netz, auf dem Robert ein halb so großes Krokodil in den Armen hält. "Es ist eine Ehre, dabei zu helfen, die Arbeit fortzusetzen, die du begonnen hast. Dein Vermächtnis lebt weiter. [...] Ich hoffe, ich mache dich stolz", kommentiert sie ihren Beitrag.

Auch Robert zeigt seinen Papa bei einem Abenteuer mit einem Krokodil. Während die TV-Persönlichkeit mit einer Kamera auf der Schulter in einem kleinen Boot sitzt, taucht das Reptil vor ihm auf. Es reicht bis über den Rand und schaut direkt in die Linse. Steves Sohnemann verziert seinen Post mit einem roten Herz und einem Emoji des Tieres in der Kommentarspalte.

Steve erlangte in den frühen 2000er-Jahren durch Tierdokumentationen große Berühmtheit. Als der "Crocodile Hunter" faszinierte er seine Fans mit seinem Wissen und dem Mut im Umgang mit Tieren. 2006 verstarb der TV-Moderator jedoch im Alter von 44 Jahren, als er bei einem Tauchgang im Great Barrier Reef von einem Stachelrochen in die Brust gestochen worden war. In diesem Jahr wäre er 62 Jahre alt geworden.

Anzeige Anzeige

Australia Zoo via Getty Images Robert, Terri, Steve und Bindi Irwin im Jahr 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Irwin im Jahr 2002

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de