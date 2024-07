Chandler Powell widmet Bindi Irwin rührenden Geburtstagspost

Für Bindi Irwin (26) beginnt ein neues Lebensjahr! Die Tochter des verstorbenen Tierdokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) ist nun 26 Jahre alt. Bindis Ehemann Chandler Powell (27) nimmt ihren Ehrentag zum Anlass, um seiner Liebsten einen süßen Beitrag auf Instagram zu widmen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den unglaublichsten Menschen, den ich kenne", beginnt Chandler seine kleine Liebeserklärung unter dem Pärchenfoto und fährt fort: "Wir haben immer gesagt, dass der 26. dein Jahr sein wird, und ich glaube das wirklich."

In den folgenden Zeilen betont der Tierliebhaber, welche Eigenschaften er an seiner Partnerin besonders schätzt: "Ob du einem Fremden in Not im Supermarkt hilfst oder Zettel im Haus hinterlässt, um mich zum Lächeln zu bringen, dein mitfühlendes Herz wird mir immer das Liebste an dir sein." Er schließt seine Bildbeschreibung mit den Worten "Ich liebe dich". Die Naturschutz-Aktivistin reagiert in der Kommentarspalte auf Chandlers bewegende Zeilen: "Mein Schatz, ich danke dir so sehr. Du und Grace seid meine ganze Welt. Ich liebe dich." Neben Bindis Kommentar teilen zahlreiche Social-Media-User ihre Geburtstagsglückwünsche unter dem Schnappschuss des glücklichen Paares.

Bindi und Chandler gehen bereits seit mehr als elf Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2020 gab sich das Paar bei einer geheimen Zeremonie das Jawort. Im März 2021 machte die Geburt ihrer Tochter Grace Warrior (3) ihr Liebesglück perfekt. Seitdem teilen die beiden immer wieder süße Einblicke in ihr Familienleben. Zuletzt ließ Papa Chandler seine Follower an seinem Aufenthalt mit Töchterchen Grace Warrior und seinen Eltern in Singapur teilhaben. Er veröffentlichte eine Bilderreihe mit niedlichen Fotos der Kleinen und schrieb dazu: "Meine Eltern haben uns in Singapur getroffen und wir haben eine Woche damit verbracht, diesen unglaublichen Teil der Welt zu erkunden. Grace war in ihrem Element. Sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit."

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin 2023

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin und ihre Tochter Grace im Februar 2023

