Emotionale Worte von Lars Tönsfeuerborn! Der Podcaster zeigt sich seinen Fans in der Regel als fröhlicher und offenherziger Mensch. Doch schon während seiner Prince Charming-Zeit enthüllte er auch seine verletzliche Seite: Der Kölner sprach dort den Tod seiner Mama an, die sich während seiner Kindheit das Leben genommen hatte. Am Freitag jährte sich dieser Tag zum 18. Mal und Lars widmete seiner Mutter rührende Zeilen im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Dschungel-Ersatzshow-Kandidat am Freitag ein Foto seiner verstorbenen Mama. Zu dem Schnappschuss schrieb er ganz emotional: "Heute vor 18 Jahren bist du gegangen und doch bist du immer bei mir. Was für mich damals ein schwerer und unfassbarer Verlust war, gibt mir heute die Kraft, mich für Themen einzusetzen, die mir besonders am Herzen liegen!" Lars erklärte weiter, ihm liege es inzwischen sehr am Herzen, auf das Thema seelische Gesundheit aufmerksam zu machen – denn dieses werde zu oft von der Gesellschaft tabuisiert: "Psychische Krankheiten sind kein Hirngespinst, sie sind Realität!"

Der Lebenspartner von Nicolas Puschmann (29) schilderte weiter, ihm selbst bringe es nichts mehr, sich zu fragen, warum seine Mutter diesen Weg gewählt habe: "Für mich zählen einfach die Aufklärung und der Einsatz für mehr Toleranz im Bereich psychischer Erkrankungen. Miteinander statt gegeneinander!" Sein gefühlvolles Posting beendete Lars dann mit einem Verweis auf eine Online-Anlaufstelle für Betroffene von Depressionen oder anderen Erkrankungen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / larstoensfeuerborn Die verstorbene Mutter von Lars Tönsfeuerborn

Instagram / larstoensfeuerborn Podcaster Lars Tönsfeuerborn

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn mit seiner Mutter



