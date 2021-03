Dass die Royals gerne öfter mal zum selben Outfit greifen, beweisen Herzogin Kate (39) und Co. immer wieder. Die Frau von Prinz William (38) hat keine Scheu, ihre Lieblingsstücke zu mehreren öffentlichen Terminen zu tragen. So auch im vergangenen Mai, als sie ein feuerrotes Kleid nach fünf Jahren wieder aufleben ließ. Und jetzt hat sie es schon wieder getan: Diesen Mantel kennen aufmerksame Fans bereits!

Kate traf am Donnerstag zusammen mit ihrem Mann einige Rettungssanitäter, um mit ihnen über die Herausforderungen während der aktuellen Krisenlage zu sprechen. Bei den noch recht kühlen Frühlingstemperaturen hüllte sich die Herzogin in einen schicken Mantel, den sie bereits bei einer früheren Gelegenheit getragen hatte. Im Januar vergangenen Jahres hatte sie ihren Style ebenfalls mit dem wadenlangen Modestück abgerundet – es aber mit einem schwarzen Rollkragenpullover und gleichfarbigen Stiefeln kombiniert.

Bei ihren Kindern setzt die 39-Jährige in Sachen Kleidung ebenfalls auf eine nachhaltige Variante. Ihr ältester Sohn, George (7), trug seinerzeit einen dunkelblauen Pullover der Marke Wild and Gorgeous. Als er ihm entwachsen war, hatte ihn seine Mutter allerdings nicht aussortiert – sondern ihrem Jüngsten, Louis (2), in den Kleiderschrank gelegt.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, März 2021

Getty Images Herzogin Kate, 2020

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Söhnen Prinz George und Prinz Louis

