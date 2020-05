Mit diesem Kleid überzeugte Herzogin Kate (38) gleich zweimal! Die Frau von Prinz William (37) ist nicht nur für ihren guten Stil bekannt, sondern auch dafür, sich mehrmals in denselben Outfits zu präsentieren: Unter anderem trug die Dreifach-Mama 2018 ein marineblaues Kleid, das sie schon zwei Jahre zuvor bei einem offiziellen Staatsbesuch in Kanada anhatte. Und auch einen alten Wimbledon-Look wollte Kate jetzt offenbar nicht in ihrem Kleiderschrank verkümmern lassen!

2015 war die Herzogin für das berühmte Tennisturnier in ein knallrotes Kleid geschlüpft, das am Oberkörper eng saß und ab der Taille abwärts locker über ihre Hüften fiel. Fünf Jahre später hat sich die 38-Jährige an dem Outfit offenbar noch nicht satt gesehen: Sie zeigte sich nun noch einmal in dem Dress. Im Rahmen des Victory in Europe Day – der an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert – hielten Kate und William eine Videokonferenz mit Kriegsveteranen. Dabei trug die Brünette dasselbe Kleid wie damals auf der Sportveranstaltung. Laut Daily Mail stammt das Outfit aus dem Modehaus L.K. Bennett und kostet umgerechnet über 285 Euro.

Wie die Stylistin Susie Hasler in einem Gespräch mit Femail behauptet, wähle Kate ihre Outfits keinesfalls ausschließlich nach ihrem Geschmack aus – sondern achte auch immer darauf, mit ihrer Kleidung ein Statement zu setzen: Laut Hasler zeige die Herzogin während der aktuellen Krisenzeit durch ihr Recycle-Kleid "ihre Unterstützung für unser Land und unsere Wirtschaft."

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2018 in London

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2015 in London

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Juli 2015 in London



