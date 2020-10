Auch royale Krönchenkinder tragen mal Klamotten ihrer älteren Geschwister auf! Nicht ganz unschuldig daran ist sicherlich Herzogin Kate (38), die selbst gern Kleider recycelt. Am vergangenen Wochenende wurden sie, ihr Gatte Prinz William (38) und ihre drei Kids George (7), Charlotte (5) und Louis (2) vom Naturforscher David Attenborough (94) besucht. Auf den Fotos des Tages zeigt sich die Familie zudem in Sachen Fashion perfekt aufeinander abgestimmt – alle trugen verschiedene Grau- und Blautöne. Das Nesthäkchen fiel seinerseits mit einem Pullover auf, der mal seinem großen Bruder gehört hatte!

Bei dem blauen Pulli handelt es sich um ein umgerechnet rund 70 Euro teures Kinderkleidungsstück der Marke Wild and Gorgeous, wie Daily Mail jetzt berichtete. Louis' mittlerweile siebenjähriger Bruder ist aus dem Pullover eindeutig herausgewachsen – schien ihn jedoch gut gepflegt zu haben: Immerhin sah das Oberteil an dem Zweijährigen aus wie neu. Erstmals darin gesehen wurde George vor vier Jahren während seiner ersten Kanada-Reise mit seinen Eltern.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Kate die Kleidung der Kinder an deren jüngere Geschwister weitergibt: Charlotte durfte ebenfalls schon einmal einen dunkelblauen Cardigan mit Verzierungen tragen, in dem auch George in der Vergangenheit abgelichtet worden war. Den Kids scheint das nichts auszumachen – und ihre Eltern sollen auch viel Wert darauf legen, dass die Rasselbande so normal wie möglich aufwächst.

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Söhnen Prinz George und Prinz Louis

Getty Images Prinz Louis, Prinz William, Herzogin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

