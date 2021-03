Es gibt eine neue Hoffnung auf dem deutschen Boyband-Markt! Nachdem vor einigen Wochen Feuerherz ihre Auflösung bekannt gaben, wurde es in dieser Sparte doch sehr ruhig. Aber jüngst verkündeten Ex US5-Mitglied Jay Khan (38) und Ex-Natural-Star Marc Terenzi (42), dass sie eine neue Boyband formieren – mit weiteren Mitgliedern. Jetzt steht endlich fest, welche drei Boys die alteingesessenen Musiker in der neu gegründeten Gruppe verstärken werden.

In einer "Punkt12"-Miniserie stellten Marc und Jay die Top-Sechs-Kandidaten des vorhergegangenen Castings vor: Dominic Fritz, Sven Lüchtenborg, David Lei Brandt, Ayman Curls, Toni und Joel de Tombe. Von ihnen haben es am Ende dann drei Jungs in die Band geschafft. Neben den beiden Musikern komplettieren nun Sven, David und Joel die Truppe Team 5ünf. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich offiziell ein Fünftel des großen Label-Acts Team 5ünf bin. Ich denke, es ist nur passend, dass meine Karriere all diese Jahre später zurückkehrt und mich in eine Band einbindet, und das in Deutschland", freute sich David auf Instagram

Teamkollege Sven kann sein Glück ebenfalls noch nicht fassen: "Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass es mein Traum ist, Musik zu machen und dem bin ich nun noch einem Schritt näher gekommen." Er freue sich auf unvergessliche Momente mit den Jungs.

Instagram / svenlight_ Sänger Sven Lüchtenborg

Instagram / davidleibrandt David Lei Brandt, Sänger

Instagram / joeldetombe Joel de Tombe, Musiker

