Boygroup statt Superstar? Die Sänger Marc Terenzi (42) und Jay Khan (38) verkündeten Anfang März, dass sie an einem gemeinsamen Projekt arbeiten: Sie gründen eine Boyband namens Team 5ünf! Wie der Name bereits verrät, soll die Musikgruppe aus fünf Männern bestehen. Die restlichen drei Mitglieder werden mithilfe eines harten Castings auserkoren. Damit kennt sich ein Anwärter bereits gut aus: Denn auch der einstige DSDS-Teilnehmer Sven Lüchtenborg kämpft um einen Platz an der Seite von Marc und Jay!

Via Instagram teilte Marc einen theatralischen Zusammenschnitt des Castingprozesses. "Drei Leben werden sich für immer verändern", hieß es in dem Clip. Daraufhin sah man sechs Boys, fleißig am Trainieren, um schlussendlich Teil der Band zu werden. Unter ihnen ist auch ein nicht ganz Unbekannter: Nämlich Sven, der es 2018 bei DSDS bis ins Recall-Finale geschafft hatte. Damals hatte es zwar für den blonden Muskelmann nicht zum Sieg gereicht, aber vielleicht gelingt ihm mit Marc und Jay der große Durchbruch.

Ob er sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Am Freitag soll das Finale bei "Punkt 12" auf RTL gezeigt und die endgültige Konstellation verkündet werden. Meint ihr, Sven wird es in die Boyband schaffen? Stimmt unten ab!

Instagram / svenlight_ Sven Lüchtenborg, "DSDS"-Kandidat 2018

ActionPress Marc Terenzi im März 2018

