Es waren traurige Szenen: Danni Büchner (43) musste ihr Lokal Faneteria auf Mallorca vor wenigen Wochen endgültig schließen. Doch womöglich erwartet die Bewohner des kleinen Ortes Cala Millor schon bald eine Neueröffnung. Denn offenbar haben die prominenten TV-Auswanderer Andreas und Caro Robens großes Interesse an den Räumlichkeiten auf der Baleareninsel. Und die sollen sich die beiden sogar schon angesehen haben.

Denn wie die Mallorca Revue berichtete, seien die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer vor Kurzem an der Immobilie gesichtet worden: Am 18. März sollen Andreas und Caro demnach das Ladenlokal besichtigt – und dabei sogar ein Kamerateam im Schlepptau gehabt haben! Nachdem es mit ihrem 2018 gegründeten Restaurant im Ort nicht funktioniert hatte, könnte also ein neuer Versuch anstehen.

Auf Instagram hatten die Robens erst vor wenigen Tagen Neuigkeiten für ihr Iron Diner im mallorquinischen S'Arenal angekündigt: Demnächst werde das Bodybuilder-Paar dort mit einer neuen Franchisenehmerin zusammenarbeiten. Die dadurch gewonnene Zeit könnte nun also in das neue Projekt in Dannis altem Lokal fließen.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner (r.) mit Tamara und Marco Gülpen

Anzeige

Instagram/buechnerjens Jens Büchners Faneteria

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens im Frühjahr 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de