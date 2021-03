Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) hielten ihr Glück nicht lange geheim! Die Influencerin und der Moderator gaben Ende Februar bekannt, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwarten. Im selben Atemzug erklärten sie auch: Die erfreulichen Nachrichten teilen sie ihren Followern schon ziemlich früh mit. Doch warum machen sie die Schwangerschaft eigentlich so schnell öffentlich? Das verrät der werdende Vater jetzt.

"Das war meine Idee. Ich hatte keine Lust auf Spekulationen", erklärt Jimi im Gespräch mit Bild. Tatsächlich hatten sich viele Fans kurz vor der Schwangerschaftsverkündung gewundert, was los sei. Denn Yeliz meldete sich seltener bei ihrer Community und gab zudem zu, dass es ihr in den vergangenen Tagen gesundheitlich nicht so gut gehen würde. Ob sie so schnell dann auch das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekannt geben werden? "Mal sehen, ob und wann wir das verraten", ist sich der Sänger noch unschlüssig.

Yelilz kämpfte in den vergangenen Wochen mit starken Schwangerbeschwerden. "Ich habe in kurzer Zeit an Gewicht verloren und lag bei 53 Kilo. Als ich gar keine Kraft mehr hatte, bin ich zum Frauenarzt gefahren und der hat mir eine Überweisung ins Krankenhaus gegeben", erklärte sie vor ein paar Tagen auf Instagram. Mittlerweile gehe es ihr aber wieder besser.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Dezember 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit Yeliz Koc und ihrem Hund Luna

