Sie haben die Bachelorette-Zeit offenbar sehr genossen! 2017 durfte die Influencerin Jessica Paszka (30) im Fernsehen mehrere Männer gleichzeitig daten und die Rosenverteilerin spielen. Obwohl sie ihm damals nicht die letzte der begehrten, stachligen Schnittblumen geschenkt hatte, ist sie jetzt mit ihrem Zweitplatzierten von damals Johannes Haller (33) überglücklich. Gemeinsam blicken sie nun auf ihre vergangene TV-Erfahrung zurück und offenbarten: Die beiden haben sich wie zwei Teenager benommen!

Anscheinend konnten sie während ihrer Dates in der Kuppelshow einfach nicht die Finger voneinander lassen, verrieten sie nun gegenüber Bild. "Ich weiß noch ganz genau, als wir unseren ersten Kuss hatten. [...] Wir haben rumgeknutscht wie so ein 14-jähriges Teeniepaar", lachte Johannes im Interview. "Oh ja, stimmt!", erinnert sich seine Liebste beipflichtend. Selbst die Produktion der Sendung habe teilweise eingreifen müssen. "Nur noch zehn Minuten", wurden die Turteltauben damals ermahnt.

Als Bachelorette habe Jessi dann irgendwann die Zügel in die Hand genommen und mehr oder weniger selbst bestimmt, wann die romantischen Rendezvous vorbei sein sollen. "Jetzt müssen wir zum Ende kommen, weil wir wollen unsere Ruhe haben", soll sie laut Johannes vor seinem Übernachtungsdate gefordert haben. Da konnte wohl jemand die Zeit zu zweit kaum erwarten.

MG RTL D Johannes und Jessica bei "Die Bachelorette" 2017

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

