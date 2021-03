Neuer Look – neuer Rekord! Billie Eilish (19) ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Für ihre Hits wie "Bad Guy" und "Everything I Wanted" wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit Letzterem gewann sie sogar den Grammy in der Kategorie "Song des Jahres". Doch anscheinend bringt nicht nur die Musik der jungen Künstlerin die Fans völlig zum Ausrasten, sondern auch ihr Aussehen. Denn als Billie sich nun mit neuer Frisur im Web präsentierte, brach sie direkt einen Social-Media-Rekord!

Via Instagram verkündete sie jüngst, ihr Markenzeichen – die schwarze Haarpracht mit neongrünem Haaransatz – hinter sich zu lassen. Stattdessen überraschte sie mit einem frischen blonden Stufenschnitt. Nach sechs Minuten bekam Billies Beitrag mit ihrer hübschen Typveränderung eine Million Likes – und brach somit den Instagram-Rekord für das Posting mit den meisten Likes innerhalb kürzester Zeit!

Demnach stieß sie die "Rare"-Interpretin Selena Gomez (28) vom Insta-Thron, die zuvor den Rekord mit einem Bild aus dem Jahr 2018 halten konnte. Mittlerweile hat Billies Pic über 17 Millionen Likes und ist somit unter den TopTen der meistgelikten Fotos auf der Internet-Plattform. Da hat sich der langwierige Prozess des Haarfärbens wohl gelohnt – denn angeblich soll es sechs Wochen gedauert haben, bis Billies Mähne endlich blond war.

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Instagram / billieeilish Billie Eilish, 2021

Getty Images Billie Eilish auf den Grammy Awards Los Angeles im Jahr 2021

