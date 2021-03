Bisher erkannte man den erfolgreichen Popstar Billie Eilish (19) besonders an der unverwechselbaren Haarfarbe: Die Sängerin trug ihre schwarzen Haare immer mit einem knallgrünen Ansatz. Der farbenfrohe Look war das absolute Markenzeichen der "Bad Guy"-Interpretin, seit Beginn ihres Durchbruchs hat man die 19-Jährige nicht anders gesehen. Aber diese Statement-Frisur scheint jetzt der Vergangenheit anzugehören: Billie präsentierte sich jetzt in hellem Blond!

Die krasse Typveränderung zeigt Billie vorab in ihrer Story und postete dann auch ein neues Bild auf ihrem Instagram-Profil. "Kneift mich", betitelt die junge Künstlerin die Aufnahme, auf der sie mit einer frischen blonden Mähne überrascht. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen! Billie freut sich so sehr über die positiven Reaktionen, dass sie einige Fan-Posts über ihre neue Haarpracht in ihrer Instagram-Story erwähnt. "Nein, kneif mich!", reagiert ein Fan begeistert auf Billies Posting.

Die Veränderung kam nicht ganz ohne Vorwarnung: Nachdem die Sängerin immer wieder Kritik an ihrer Haarfarbe zu hören bekommen hatte, kündigte sie an, ihre Haarfarbe zu ändern, sobald ihre Dokumentation Billie Eilish: The World's a Little Blurry erscheint. Und dieses Versprechen hat sie nun definitiv eingehalten!

