Das Ex-Boxenluder Katie Price (42) liebt es, Mutter zu sein – bereits fünf Kinder hat die Britin und sorgt momentan wieder für Schwangerschaftsgerüchte. Ein Abkömmling benötigt besondere Aufmerksamkeit: Der älteste Spross von Katie, Sohn Harvey (18), ist aufgrund eines Gendefekts schwerbehindert. Das Model geht jedoch offen damit um und zeigt ihren Alltag mit dem 18-Jährigen rückhaltlos im TV. Wer denkt, dass Harvey jedoch nur in den Formaten, die seine Mutter anleiert, Sendezeit erhält, wird nun eines Besseren belehrt: Harvey Price soll jetzt seine eigene Realityshow bekommen!

Die im Januar veröffentlichte BBC1-Dokumentation "Katie Price: Harvey and Me" sorgte nämlich für einen herzallerliebsten TV-Moment: An der Londoner Waterloo Station ist Harvey mit seinem besten Kumpel Zack zu sehen. Die beiden haben sichtlich Spaß daran, über Züge zu sprechen – Harvey brilliert sogar mit einer Ansage, die ein professioneller Eisenbahner nicht besser hätte machen können! Ein Informant erzählte nun The Sun, dass es Gespräche über ein Spin-off gebe, in dem Harvey und Zack die alleinigen Protagonisten sein sollen. Eine Sprecherin von Mama Katie hat dies nun bestätigt.

Unter dem Arbeitstitel "Harvey Price: Die Abenteuer von Zack und Harvey" soll also bald mehr von dem beliebten und sachkundigen Duo mit einer Leidenschaft für Züge zu sehen sein. "Sie kommen so gut miteinander aus und genießen es, vor der Kamera zu sein", verrät die Quelle und betont, dass das neue Format nicht nur anderen Menschen mit Behinderung Hoffnung geben, sondern auch für mehr Inklusion sorgen kann.

MEGA Harvey Price und seine Mutter Katie Price

Instagram / officialkatieprice Katie und Harvey Price im September 2019

MEGA Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

