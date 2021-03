Die Musikwelt trauert um einen der ihren. Der US-amerikanische Musiker Dan Sartain war zeitlebens keinem Musikgenre zuzuordnen. Der Singer-Songwriter widmete sich Rockabilly, Punkrock und Blues und spielte unterschiedliche Instrumente wie Gitarre, Bass, Schlagzeug und Klavier. Im Jahr 2007 ging das Allround-Talent mit den Bands The White Stripes und The Hives auf Tournee. Doch jetzt müssen sich Fans, Freunde und Familie plötzlich von Dan verabschieden: Er ist im Alter von 39 Jahren verstorben!

Wie People berichtet, starb der Sänger aus bisher unbekannten Gründen am vergangenen Samstag. Seine Familie hat nun eine Homepage für ihn eingerichtet, um Gelder für seine Beerdigung zu generieren. "Dan hat uns viele Erinnerungen und Musik hinterlassen, er ist aber viel zu früh von uns gegangen", drückten seine Angehörigen ihre Trauer in einer öffentlichen Mitteilung aus. "So wundervoll sein Vermächtnis auch ist, er hatte keine Pläne für das Unsagbare", zeigten sich seine Liebsten bestürzt.

Dem Newsportal zufolge sammelte die Familie bisher umgerechnet über 20.000 Euro für die Beerdigung des 39-Jährigen. Der alleinerziehende Vater hinterlässt außerdem eine Tochter namens Audrey. Die Familie plane, die Spendenaktion weiterzuführen, um auch etwas Geld für seine Tochter zusammenzukriegen, erklärten die Familienmitglieder weiterhin auf der Homepage.

Anzeige

ActionPress Dan Sartain, Gitarrist

Anzeige

ActionPress Dan Sartain, Musiker

Anzeige

ActionPress Dan Sartain

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de