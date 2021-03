Thore Schölermanns (36) Geschichte bei The Masked Singer ist vielleicht noch nicht auserzählt! Im Halbfinale der beliebten Gesangsshow kam wirklich der The Voice-Moderator unter dem ulkigen Monstronauten-Kostüm zum Vorschein – wie viele seiner Fans bereits vermutet hatten. Sie haben ihn an seiner frechen Art erkannt. Der TV-Star hatte sichtlich Spaß in der Show. Tatsächlich hätte Thore als Nächstes auch große Lust auf das "The Masked Singer"-Rateteam!

Promiflash hat im Anschluss an seinen Exit bei dem Monstronauten nachgefragt, ob er "The Masked Singer" gerne mal von der anderen Seite erleben würde – seine Antwort war eindeutig: "Supergerne! Ich würde da so gerne mal sitzen, weil ich mich jetzt so gut in die Stars unter den Masken reinversetzen kann. Da würde ich mich sehr freuen", so Thore. "Ich bewerbe mich jetzt hiermit."

Gut möglich, dass der Sender ProSieben seine Bitte erhört! So saßen bereits viele ehemalige "The Masked Singer"-Kandidaten im Rateteam – mal fest und mal als Gast: darunter Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (52), Comedian Bülent Ceylan (45), Entertainer Dieter Hallervorden (85), Schauspieler Tom Beck (43) und Musiker Max Mutzke (39). Würdet ihr Thore kommende Staffel gerne in dieser Rolle sehen? Stimmt unten ab!

Getty Images Thore Schölermann, Moderator

ProSieben / Willi Weber Thore Schölermann bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Elton, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan, das "The Masked Singer"-Rateteam in der vierten Folge

