Fantastische Neuigkeiten für alle "Dalli Dalli"-Fans: Der Termin für die Comeback-Sendung steht endlich. Erst vor rund einem Monat verkündete das ZDF: Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums wird es den Spieleshow-Klassiker zurück ins Fernsehen holen. Allmählich sickern auch immer mehr Details zur Neuauflage der ursprünglich von Hans Rosenthal (✝61) moderierten Sendung durch – darunter auch, wann genau das große Reboot des Hit-TV-Formats der 70er-Jahre ausgestrahlt werden wird.

Wie DWDL berichtet, ist es in weniger als zwei Monaten so weit: Am Samstag, den 15. Mai, wird "Dalli Dalli – die große Jubiläumsshow" über die Mattscheiben der Republik flimmern. Also fast exakt 50 Jahre, nachdem die erste Folge der Quizshow am 13. Mai 1971 ihre Premiere im Fernsehen feierte. Und wer ist der Gastgeber der Geburtstagsausgabe? Die Moderation übernimmt kein Geringerer als Johannes B. Kerner (56).

Um das Jubiläum der Sendung gebührend zu feiern, belebt das ZDF aber nicht nur die Sendung wieder, sondern zeigt auch alte Folge von "Dalli Dalli" im TV. Am 8. Mai um 3:30 Uhr wird die allererste Episode im Zweiten Deutschen Fernsehen zu sehen sein, die direkt danach auch auf Abruf in der Mediathek verfügbar sein wird. Weitere Originalfolgen mit der Moderatorenlegende Hans Rosenthal werden dann in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai ausgestrahlt.

ActionPress Hans Rosenthal bei "Dalli Dalli" im Dezember 1971

ZDF/Tobias Schult Johannes B. Kerner bei "Unsere Schätze - Die große 'Terra X'-Show"

Getty Images Johannes B. Kerner auf einer Gala in Berlin im Dezember 2020

