Heidi Range (37) gibt ein neues Babybauchupdate! Die Blondine ist als Sängerin von Girlgroups bekannt geworden. So war sie eines der Gründungsmitglieder von Atomic Kitten sowie ein langjähriges Sugababes-Mitglied – sie ersetzte dort Siobhan Donaghy (36). Mittlerweile arbeitet sie an ihrer Solokarriere und vor allem an ihrer Familienplanung. Heidi erwartet aktuell nämlich Baby Nummer zwei. Jetzt zeigte sie auch ihre wachsende Körpermitte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Heidi zwei süße Selfies mit dem zweiten Baby im Bauch. "Ich habe nun also das Stadium erreicht, in dem ich ungefähr drei Dinge in meinem Kleiderschrank habe, die mir noch passen", witzelte sie im zugehörigen Bildbeitrag. Eine Bekannte habe ihr Umstandskleider besorgt und die Sängerin könne es gar nicht erwarten, ihren Bauch darin wachsen zu sehen.

Für Heidi und Alex wird es das zweite Mädchen. Das Paar hatte sich am 3. September 2016 in Florenz das Jawort gegeben und am 21. Januar 2018 den ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Ihre erste Tochter heißt Aurelia Honey Partakis. Der Name von Baby Nummer zwei ist noch ein Geheimnis.

Heidi Range, 2021

Heidi Range mit Ehemann Alex Partakis und Tochter Aurelia Honey

Heidi Range, Mutya Buena und Keisha Buchanan von Sugababes

